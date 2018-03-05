Війна у Сирії: до Східної Гути доставили перший гумконвой

Довгоочікувана допомога жителям Східної Гути нарешті прийшла. До району в передмісті Дамаска, який перебуває в облозі армії Асада, допустили перший гуманітарний конвой ООН.

Про це повідомляє France24.

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Він складається з 46 вантажівок. За словами представника ООН, у вантажівках знаходяться медикаменти і їжа для 27 тисяч 500 людей, які потребують допомоги.

"Конвой ООН з 46 вантажівок з гуманітарною допомогою прибув до Східної Гути в понеділок. Вперше з моменту прийняття резолюції Ради безпеки ООН про перемир'я в минулому місяці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Армія Асада захопила вже третину Східної Гути. В сирійському уряді заявили, що не припинять наступ, попри узгоджене на Радбезі ООН 30-денне перемир'я. За останніми даними, жертвами бомбардувань там стали понад шість сотень людей. Більш ніж 2 тисячі – поранені. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп покладають відповідальність за катастрофу у Східній Гуті на Росію. Саме її військові літаки знищують передмістя Дамаска авіаударами.