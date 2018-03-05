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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Война в Сирии: в Восточную Гуту доставили первый гумконвой

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Гуманитарный конвой ООН в Восточную Гуту
Гуманитарный конвой ООН в Восточную Гуту / Фото из открытых источников

Долгожданная помощь жителям Восточной Гуты наконец пришла. В район в пригороде Дамаска, который находится в осаде армии Асада, допустили первый гуманитарный конвой ООН.

Об этом сообщает France24.

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Он состоит из 46 грузовиков. По словам представителя ООН, в грузовиках находятся медикаменты и еда для 27 тысяч 500 человек, которые нуждаются в помощи.

"Конвой ООН из 46 грузовиков с гуманитарной помощью прибыл в Восточную Гуту в понедельник. Впервые с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН о перемирии в прошлом месяце", – говорится в сообщении.

Напомним, Армия Асада захватила уже треть Восточной Гуты. В сирийском правительстве заявили, что не прекратят наступление, несмотря на согласованное на Совбезе ООН 30-дневное перемирие. По последним данным, жертвами бомбардировок стали больше шести сотен человек. Более чем 2 тысячи – ранены. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп возлагают ответственность за катастрофу в Восточной Гуте на Россию. Именно ее военные самолеты уничтожают пригороды Дамаска авиаударами.

Теги: Новости политики Война в Сирии ООН
Источник: 24 Канал
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