Война в Сирии: в Восточную Гуту доставили первый гумконвой

Долгожданная помощь жителям Восточной Гуты наконец пришла. В район в пригороде Дамаска, который находится в осаде армии Асада, допустили первый гуманитарный конвой ООН.

Об этом сообщает France24.

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Он состоит из 46 грузовиков. По словам представителя ООН, в грузовиках находятся медикаменты и еда для 27 тысяч 500 человек, которые нуждаются в помощи.

"Конвой ООН из 46 грузовиков с гуманитарной помощью прибыл в Восточную Гуту в понедельник. Впервые с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН о перемирии в прошлом месяце", – говорится в сообщении.

Напомним, Армия Асада захватила уже треть Восточной Гуты. В сирийском правительстве заявили, что не прекратят наступление, несмотря на согласованное на Совбезе ООН 30-дневное перемирие. По последним данным, жертвами бомбардировок стали больше шести сотен человек. Более чем 2 тысячи – ранены. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп возлагают ответственность за катастрофу в Восточной Гуте на Россию. Именно ее военные самолеты уничтожают пригороды Дамаска авиаударами.