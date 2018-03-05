Білий дім різко "наїхав" на Росію через Сирію

Адміністрація президента США звинуватила Росію у порушенні вимог резолюції Ради Безпеки ООН щодо перемир'я у Сирії.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Сполучені Штати засуджують тривалий військовий наступ, що режим Асада, підтримуваний Росією й Іраном, здійснює проти народу Східної Гути", – зазначила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс у Twitter.

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У заяві Білого дому зазначено, що Росія і режим президента Сирії Башара Асада зобов'язані дотримуватися умов резолюції Радбезу ООН – негайно припинити бойові дії у Східній Гуті та забезпечити доступ до цього району гуманітарних вантажів.

Росія перейшла "до порушення умов (резолюції, – "24") і вбиває невинних мирних громадян, прикриваючись фальшивими твердженнями про проведення контртерористичної операції,

– йдеться у заяві.

Окрім того, у документі зазначено, що Росія з 24 по 28 лютого проводила щодня по щонайменше 20 бойових вильотів з аеродрому Хмеймім в район Східної Гути.

"Це та ж комбінація брехні і невибіркової сили, яку Росія і сирійський режим використовували, щоб ізолювати і знищити Алеппо в 2016 році, де були вбиті тисячі людей", – наголосили у заяві.

The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3 — Sarah Sanders (@PressSec) 4 березня 2018 р.

Окрім того, під час телефонних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути.

Нагадаємо, війська Асада за підтримки росіян бомбардують Східну Гуту вже понад два тижні. За цей час там загинули 650 людей, з них – 150 дітей.



26 лютого з'явилась інформація, що Східну Гуту атакували хімічною зброєю. В одну з лікарень потрапили щонайменше 14 людей з симптомами отруєння хлором. За даними ООН, соратники Росії у Сирії таки справді використали хімічну зброю.