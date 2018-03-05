Белый дом резко "наехал" на Россию из-за Сирии

Администрация президента США обвинила Россию в нарушении требований резолюции Совета Безопасности ООН о перемирии в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты осуждают длительное военное наступление, что режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, осуществляет против народа Восточной Гуты", – отметила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

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В заявлении Белого дома говорится, что Россия и режим президента Сирии Башара Асада обязаны соблюдать условия резолюции Совбеза ООН – немедленно прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить доступ к этому району гуманитарных грузов.

Россия перешла "к нарушению условий (резолюции – "24") и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции,

– говорится в заявлении.

Кроме того, в документе указано, что Россия с 24 по 28 февраля проводила ежедневно по меньшей мере 20 боевых вылетов с аэродрома Хмеймим в район Восточной Гуты.

"Это та же комбинация лжи и неизбирательногй силы, которую Россия и сирийский режим использовали, чтобы изолировать и уничтожить Алеппо в 2016 году, где были убиты тысячи людей", – подчеркнули в заявлении.

The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3 — Sarah Sanders (@PressSec) 4 березня 2018 р.

Кроме того, во время телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.

Напомним, войска Асада при поддержке россиян бомбардируют Восточную Гуту уже более двух недель. За это время там погибли 650 человек, из них 150 детей.

26 февраля появилась информация, что Восточную Гуту атаковали химическим оружием. В одну из больниц попали меньшей мере 14 человек с симптомами отравления хлором. По данным ООН, соратники России в Сирии действительно использовали химическое оружие.