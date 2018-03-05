Россия и сирийские власти виновные в страдании мирных жителей Восточной Гуты, - Трамп и Мэй

В ходе телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на канцелярию британского премьера.

"Они обсудили ужасную гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Они согласились с тем, что это гуманитарная катастрофа и главная ответственность за неистовые человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, основной сторонницы режима", – говорится в заявлении.

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Лидеры двух стран договорились, что Российская Федерация и другие, кто имеет влияние на сирийский режим, должны действовать сейчас, чтобы прекратить его кампанию жестокости и защитить мирных жителей.

Также США обвинили Россию в игнорировании резолюции Совбеза ООН по Сирии.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении", – говорится в заявлении Белого дома.

Стоит отметить, что по данным ООН, соратники России в Сирии использовали химическое оружие в Восточной Гуте.