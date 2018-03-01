Соратники Росії у Сирії використали хімічну зброю у Східній Гуті, – ООН

З моменту прийняття в Раді Безпеки резолюції про припинення вогню в Сирії 24 лютого, в країні стали ще більше бомбити, руйнувати і вбивати; в ній стало ще більше голодуючих і стражденних.

Про це заявив Координатор надзвичайної допомоги ООН Марк Локок, виступаючи 28 лютого в Радбезі. За його словами, в цілому з 18 лютого в Східній Гуті в результаті авіанальотів і обстрілів загинуло понад 580 осіб. Ще близько тисячі отримали поранення.

Читайте також: Війна між Росією та США вже оголошена, – експерт про знищення найманців "Вагнера" в Сирії

ООН і партнерські гуманітарні організації готові відправити допомогу в обложені і важкодоступні райони. 45 вантажівок з предметами першої необхідності для 90 тисяч осіб в містечку Дума в Східній Гуті чекають своєї години. Однак, за словами Локока, умови для доставки допомоги стали ще більш небезпечними, ніж раніше. У минулому році допомогу отримували в 50 разів більше жителів районів в облозі, ніж в цьому.

"Якщо нічого не зміниться, то скоро ми побачимо, що від хвороб і голоду гине більше людей, ніж від бомбардувань", – підкреслив Локок.

Він завершив свій виступ в Радбезі питанням до Голови: "Коли почнуть дотримуватися умов прийнятої резолюції?"

Заступник Генсека з політичних питань Джеффрі Фелтман також заявив про те, що умови прийнятого в Радбезі документа не тільки не виконуються, надійшли повідомлення про новий випадок використання хімічної зброї.

Масштаби військової операції, проведеної сирійським урядом в Східній Гуті з населенням в 400 тисяч чоловік не можна виправдати боротьбою з бойовиками Джабхат ан-Нусра. Боротьба з тероризмом не скасовує положень міжнародного права,

– підкреслив Фелтман.

Читайте також: Черговий конфуз на росТБ: у сюжет про війну в Сирії вставили кадр з комп'ютерної гри

Заступник постпреда США Келлі Карі заявила, що з моменту прийняття резолюції 2401 Росія щодня оголошує в Східній Гуті 5-годинну "гуманітарну паузу", а резолюція вимагає припинення вогню на 30 днів.

"РФ не повинна вносити зміни в документ, за який вона сама ж проголосувала", – підкреслила вона.