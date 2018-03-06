Власть Сирии разворовывает гумпомощь для Восточной Гуты, – Госдеп США

Государственный департамент США заявил в понедельник, 6 марта, что сторонники режима Башара Асада разворовывают гуманитарную помощь, предназначенную для Восточной Гуты.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науерт в Twitter.

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"Мы видели сообщения о том, что сирийский режим разворовывает гуманитарную помощь, медикаменты и припасы. Сирия и Россия могут остановить это", — отметила Науерт.

We welcome this much-needed step forward for the people of #Syria. We’ve seen reports that the Syrian regime is pilfering aid, stealing badly needed medicine and supplies. Syria and #Russia can (and must) put a stop to this! https://t.co/iLdTAX5lB4 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 березня 2018 р.

Она отметила, что США "приветствуют такой необходимый шаг, нацеленный на оказание помощи народу Сирии".

Напомним, что долгожданная помощь жителям Восточной Гуты наконец пришла. В район в пригороде Дамаска, который находится в осаде армии Асада, допустили первый гуманитарный конвой ООН.