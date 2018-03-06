Власть Сирии разворовывает гумпомощь для Восточной Гуты, – Госдеп США
Государственный департамент США заявил в понедельник, 6 марта, что сторонники режима Башара Асада разворовывают гуманитарную помощь, предназначенную для Восточной Гуты.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науерт в Twitter.
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"Мы видели сообщения о том, что сирийский режим разворовывает гуманитарную помощь, медикаменты и припасы. Сирия и Россия могут остановить это", — отметила Науерт.
Она отметила, что США "приветствуют такой необходимый шаг, нацеленный на оказание помощи народу Сирии".
Напомним, что долгожданная помощь жителям Восточной Гуты наконец пришла. В район в пригороде Дамаска, который находится в осаде армии Асада, допустили первый гуманитарный конвой ООН.