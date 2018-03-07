Более 800 мирных жителей погибли в Восточной Гуте
С 18 февраля из-за военных действий сирийских правительственных сил, которые действовали при поддержке российских военных, погибли более 800 мирных жителей.
Такие данные озвучил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.
Читайте также: С начала года в Сирии погибли или были ранены более тысячи детей, – ЮНИСЕФ
В результате авиаударов и обстрелов сил Башара Асада в регионе Восточная Гута погибли более 800 гражданских, среди них – более 177 детей и 108 женщин.
За 6 марта жертвами военных действий стали 24 мирных жителей Восточной Гуты, среди которых 5 детей и 2 женщины.
К слову, Россию признали виновной в преступлениях в Сирии. Речь идет о гибели десятков мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии