Более 800 мирных жителей погибли в Восточной Гуте

С 18 февраля из-за военных действий сирийских правительственных сил, которые действовали при поддержке российских военных, погибли более 800 мирных жителей.

Такие данные озвучил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.

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В результате авиаударов и обстрелов сил Башара Асада в регионе Восточная Гута погибли более 800 гражданских, среди них – более 177 детей и 108 женщин.

SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar pic.twitter.com/bGIjWGZOh8 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 6 березня 2018 р.

За 6 марта жертвами военных действий стали 24 мирных жителей Восточной Гуты, среди которых 5 детей и 2 женщины.

К слову, Россию признали виновной в преступлениях в Сирии. Речь идет о гибели десятков мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.