ООН признала Россию виновной в гибели десятков мирных жителей в Сирии

Россию признали виновной в преступлениях в Сирии. Речь идет о гибели десятков мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.

Об этом официально заявили в комиссии ООН, расследующей события в Сирии. Там проанализировали события в регионе за полгода и выяснили, что в ноябре густонаселенный регион бомбардировал самолет с базы Хмеймим, которую контролируют российские военные.

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"Комиссия подтверждает использование российскими самолетами неуправляемого оружия взрывного действия в густонаселенных гражданских районах. Согласно международному гуманитарному праву, такое использование оружия приравнено к военному преступлению", – отметил член комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Пауло Пинейру.

Стоит отметить, что тогда самолет атаковал рынок в городе Эль-Атариб, который контролировали повстанцы. В результате удара погибли 84 человека.