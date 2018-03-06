ООН визнала Росію винною у загибелі десятків мирних жителів у Сирії

Росію визнали винною в злочинах у Сирії. Йдеться про загибель десятків мирних жителів у сирійській провінції Ідліб.

Про це офіційно заявили в комісії ООН, яка розслідує події в Сирії. Там проаналізували події в регіоні за півроку і з'ясували, що в листопаді густонаселений регіон бомбардував літак із бази Хмеймім, яку контролюють російські військові.

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"Комісія підтверджує використання російськими літаками некерованої зброї вибухової дії у густонаселених цивільних районах. За міжнародним гуманітарним правом, таке використання зброї прирівняне до військового злочину", – наголосив член комісії ООН з розслідування подій у Сирії Пауло Пінейру.

Варто зазначити, що тоді літак атакував ринок у місті Ель-Атаріб, яке контролювали повстанці. Внаслідок удару загинули 84 людини.