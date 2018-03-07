Понад 800 мирних жителів загинули у Східній Гуті
З 18 лютого через військові дії сирійських урядових сил, які діяли за підтримки російських військових, загинули понад 800 мирних жителів.
Такі дані озвучив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні.
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Внаслідок авіаударів та обстрілів сил Башара Асада у регіоні Східна Гута загинули понад 800 цивільних, серед них – щонайменше 177 дітей та 108 жінок.
За 6 березня жертвами військових дій стали 24 мирних жителів Східної Гути, черед яких 5 дітей та 2 жінок.
До слова, Росію визнали винною в злочинах у Сирії. Йдеться про загибель десятків мирних жителів у сирійській провінції Ідліб.
Джерело: 24 Канал
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