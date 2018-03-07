Понад 800 мирних жителів загинули у Східній Гуті

З 18 лютого через військові дії сирійських урядових сил, які діяли за підтримки російських військових, загинули понад 800 мирних жителів.

Такі дані озвучив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні.

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Внаслідок авіаударів та обстрілів сил Башара Асада у регіоні Східна Гута загинули понад 800 цивільних, серед них – щонайменше 177 дітей та 108 жінок.

SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar pic.twitter.com/bGIjWGZOh8 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 6 березня 2018 р.

За 6 березня жертвами військових дій стали 24 мирних жителів Східної Гути, черед яких 5 дітей та 2 жінок.

До слова, Росію визнали винною в злочинах у Сирії. Йдеться про загибель десятків мирних жителів у сирійській провінції Ідліб.