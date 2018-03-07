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Сирійське угрупування заявляє, що воно підбило російський Ан-26

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"Джейш аль-Іслам" взяло на себе відповідальність за падіння Ан-26 / Фото з відкритих джерел

Сирійське угрупування "Джейш аль-Іслам" взяло на себе відповідальність за падіння Ан-26, на борту якого перебували російські військові.

Внаслідок катастрофи російського транспортного літака Ан-26 у Сирії загинуло 39 військовослужбовців, серед них були і бійці ПВК "Вагнер" та російський генерал.

Сирійське угруповання "Джейш аль-Іслам" заявляє, що це воно підбило транспортний літак Ан-26 з російськими військовими на борту, передає Іnforesist з посиланням на ліванське видання Ad-Diyar.

Читайте також: Падіння літака Ан-26 у Сирії: на борту були військові і бійці "Вагнера"

У заяві угрупування "Джейш аль-Іслам" зазначено, що сирійці відкрили по літаку вогонь з кулеметів, коли він, заходячи на посадку, перебував у ста метрах від землі.

За словами представників угрупування, знищення літака Ан-26 стало відповіддю на операцію урядових сил у Східній Гуті, де було вбито понад 800 людей.

Нагадаємо, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився.

За словами очевидця, транспортний літак Міноборони Росії під час заходу на посадку різко повело у бік.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії авіація Жертви Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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