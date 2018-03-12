Гигантская китовая акула подплыла под катер с туристами: невероятные фото

Фотографу Тому Кеннону удалось поймать в объектив гигантскую китовую акулу, которая подплыла к катеру с туристами.

По словам фотографа акула была очень любознательной и плыла возле катера около 50 минут. Стоит отметить, что это чрезвычайная редкость для этого вида рыб, так как большую часть времени они прячутся от людей на огромной глубине.

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На кадрах, которые удалось снять Тому Кеннону, видно, что рыба своим ртом с легкостью может проглотить яхту с людьми. Однако этот вид акул абсолютно безопасен для людей, так как питается исключительно планктоном и другими мелкими организмами. Как отметил автор, фото были сделаны на расстоянии примерно 6 километров от берега.



Самая большая рыба на планете 50 минут плыла возле катера с туристами

Китовая акула – самая большая рыба на планете. Ее длина может достигать 20 метров, а вес 34 тонны. Хотя акула и не любит контактировать с людьми, однако с марта по июль ее можно увидеть возле рифа Нингалу в Коралловых заливе и возле Эксмута (Австралия). Стоит отметить, что китовых акул считают вымирающим видом.