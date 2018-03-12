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Гігантська китова акула підпливла під катер з туристами: неймовірні фото

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Гігантська китова акула підпливла під катер з туристами
Гігантська китова акула підпливла під катер з туристами / Cameralabs

Фотографу Тому Кеннону вдалося впіймати в об'єктив гігантську китову акулу, яка підпливла до катера з туристами.

За словами фотографа акула була дуже допитливою та пливла біля катера близько 50 хвилин. Варто зазначити, що це надзвичайна рідкість для цього виду риб, адже більшу частину свого часу вони ховаються від людей на величезній глибині.

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На кадрах, які вдалося зняти Тому Кеннону, видно, що риба своїм ротом з легкістю може проковтнути яхту з людьми. Проте цей вид акул абсолютно безпечний для людей, адже живиться виключно планктоном та іншими дрібними організмами. Як зазначив автор, фото були зроблені на відстані приблизно 6 кілометрів від берега.


Найбільша риба на планеті 50 хвилин пливла біля катера з туристами

Китова акула – найбільша риба на планеті. Її довжина може сягати 20 метрів, а вага 34 тонни. Хоча акула і не любить контактувати із людьми, проте з березня по липень її можна побачити біля рифу Нінгалу в Кораловій затоці та біля Ексмута (Австралія). Варто зазначити, що китових акул вважають вимираючим видом.

Теги: світ тварин
Джерело: 24 Канал
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