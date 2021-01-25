Бой в Гималаях: между индийскими и китайскими военными произошла очередная стычка
В Гималаях на оспариваемом участке индокитайской границы произошло боевое столкновение между военными из 2 стран. Сообщается о ранении с обеих сторон военного конфликта.
Источник: The Times Of India со ссылкой на заявление военных, India Today.
Несколько месяцев длилось относительное затишье. Однако 20 января бои возобновились на перевале Наку-Ла в индийском штате Сикким.
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Что известно об инциденте
- Индийские военные назвали инцидент "незначительным", его удалось "решить местным командирам в соответствии с установленными протоколами".
- Столкновение в Наку-Ла произошло после того, как китайские военные попытались вторгнуться на территорию Индии.
Обе стороны вызвали подкрепление... есть раненые с обеих сторон. Но стрельбы не было. Ситуация находится под контролем,
– сообщил источник.
- Об инциденте стало известно аж на следующий день после того, как Индия и Китай провели 9 раунд переговоров о снижении напряженности на спорных участках границы.
Что известно о раненых
Во время столкновения ранения получили 4 индийских военнослужащих и около 20 китайских солдат.
Что известно о конфликте между Индией и Китаем
Территориальный конфликт между Индией и КНР существует с начала 1960-х годов. Каждая из стран хочет получить контроль над регионом Ладакх в Гималаях. В 1962 году велась пограничная война. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации вооруженного конфликта в спорном регионе.
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