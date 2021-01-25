В Гималаях на оспариваемом участке индокитайской границы произошло боевое столкновение между военными из 2 стран. Сообщается о ранении с обеих сторон военного конфликта.

Источник: The Times Of India со ссылкой на заявление военных, India Today.

Несколько месяцев длилось относительное затишье. Однако 20 января бои возобновились на перевале Наку-Ла в индийском штате Сикким.

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Что известно об инциденте

Индийские военные назвали инцидент "незначительным", его удалось "решить местным командирам в соответствии с установленными протоколами".

Столкновение в Наку-Ла произошло после того, как китайские военные попытались вторгнуться на территорию Индии.

Обе стороны вызвали подкрепление... есть раненые с обеих сторон. Но стрельбы не было. Ситуация находится под контролем,

– сообщил источник.

Об инциденте стало известно аж на следующий день после того, как Индия и Китай провели 9 раунд переговоров о снижении напряженности на спорных участках границы.

Что известно о раненых

Во время столкновения ранения получили 4 индийских военнослужащих и около 20 китайских солдат.

Обратите внимание! В июне 2020 года и-за боевых столкновений вооруженных сил Индии и Китая погибли 20 индийских военнослужащих и неустановленное количество китайских солдат. Тогда правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить наблюдательный пункт на линии фактического контроля. Зато Пекин заявил, что индийские военные нарушили границу.