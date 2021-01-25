Бій у Гімалаях: між індійськими та китайськими військовими сталася чергова сутичка
В Гімалаях на оспорюваній ділянці індокитайського кордону відбулося бойове зіткнення між військовими з 2 країн. Повідомляється про поранення з обох сторін військового конфлікту.
Джерело: The Times Of India з посиланням на заяву військових, India Today.
Кілька місяців тривало відносне затишшя. Однак 20 січня бої поновилися на перевалі Наку-Ла в індійському штаті Сіккім.
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Що відомо про інцидент
- Індійські військові назвали інцидент "незначним", його вдалося "вирішити місцевим командирам відповідно до встановлених протоколів".
- Зіткнення в Наку-Ла сталося після того, як китайські військові спробували вторгнутися на територію Індії.
Обидві сторони викликали підкріплення… є поранені з обох сторін. Але стрілянини не було. Ситуація перебуває під контролем,
– повідомило джерело.
- Про інцидент стало відомо аж наступного дня після того, як Індія і Китай провели 9 раунд переговорів про зниження напруженості на спірних ділянках кордону.
Що відомо про поранених
Під час сутички поранення отримали 4 індійських військовослужбовців і близько 20 китайських солдатів.
Що відомо про конфлікт між Індією та КитаємТериторіальний конфлікт між Індією і КНР існує від початку 1960-х років. Кожна з країн хоче отримати контроль над регіоном Ладакх в Гімалаях. У 1962 році велася прикордонна війна. У 1990-х роках сторони домовилися про деескалацію збройного конфлікту в спірному регіоні.
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