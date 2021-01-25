В Гімалаях на оспорюваній ділянці індокитайського кордону відбулося бойове зіткнення між військовими з 2 країн. Повідомляється про поранення з обох сторін військового конфлікту.

Джерело: The Times Of India з посиланням на заяву військових, India Today.

Кілька місяців тривало відносне затишшя. Однак 20 січня бої поновилися на перевалі Наку-Ла в індійському штаті Сіккім.

Читайте також Пекло для комуністів та приклад Майдану: революціонер з Гонконгу відверто розповів про протести

Що відомо про інцидент

Індійські військові назвали інцидент "незначним", його вдалося "вирішити місцевим командирам відповідно до встановлених протоколів".

Зіткнення в Наку-Ла сталося після того, як китайські військові спробували вторгнутися на територію Індії.

Обидві сторони викликали підкріплення… є поранені з обох сторін. Але стрілянини не було. Ситуація перебуває під контролем,

– повідомило джерело.

Про інцидент стало відомо аж наступного дня після того, як Індія і Китай провели 9 раунд переговорів про зниження напруженості на спірних ділянках кордону.

Що відомо про поранених

Під час сутички поранення отримали 4 індійських військовослужбовців і близько 20 китайських солдатів.

Зверніть увагу! У червні 2020 року через бойові зіткнення збройних сил Індії та Китаю загинули 20 індійських військовослужбовців і невстановлена кількість китайських солдатів. Тоді уряд Індії звинуватив Китай в намірах побудувати спостережний пункт на лінії фактичного контролю. Натомість Пекін заявив, що індійські військові порушили кордон.