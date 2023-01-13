С одной фразы Гиркин раскрутил целую историю, и пусть крутит дальше. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 Канал.

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"Меня спросила Олеся Бацман, пообщался ли бы я с Путиным. Я сказал, что он – пустышка. А с Гиркиным я бы поговорил, потому что человек верит в свое дело – или похож на того", – отметил Арестович.

Как отмечает советник, есть два простых психологических принципа: человеком руководит то, что он не осознает. Если кто-то треплется о тебе – это значит, что ты влияешь на человека.

"Влияние – это ничто иное, чем способность породить реакцию. Неважно, положительную или отрицательную. Мы на них влияем, и они обслуживают нашу повестку дня. Не мы их", – констатировал советник главы Офиса Президента.

Говорить не о чем

Так, Гиркин заявил: "Меня не интересует неудачная дискуссия из-за того, что с врагами можно дискутировать до военного времени. Во время войны врагов нужно склонять к капитуляции или безжалостно уничтожать".

Арестович подчеркнул, что было значительно лучшее мнение о Гиркине к этому высказыванию. Дело в том, что есть три жанра современных публичных дискуссий:

Чтобы покрасоваться перед своими, чужих ведь ты не убедишь; Растоптать противника и потанцевать на его могиле; Поискать истину.

Меня в любом общении интересует поискать истину. Я разведчик, который ищет друзей среди врагов. Я обожаю общаться с врагами. Я – христианин, я люблю своих врагов, внимателен к ним, хотел бы в душе покопаться – реально разобраться, что управляет человеком, почему умный человек так думает и так действует.

– рассказал Алексей Арестович.

А он, оказывается, хочет выиграть или не проиграть публичные прения. Следовательно, это сугубо о самолюбии.

"Меня вопросы самолюбия давно не беспокоят, только вопросы истины. Если это вопрос самолюбия – то и говорить не о чем", – резюмировал Арестович.

Арестович прокомментировал слова Гиркина о прениях: смотрите видео

Почему Гиркин активно критикует Путина

В последнее время террорист Игорь Гиркин изрядно критикует президента Владимира Путина. Это свидетельствует о том, что в России достаточно большое количество людей, которые значительно правее, чем сам диктатор. Речь идет о персонажах типа сумасшедшей певицы Юлии Чичериной, генералах вооруженных сил России, идеологах, мечтавших об этой войне и приближавших ее с 2014 года. Сегодня они разочарованы неудачами.

По мнению редактора Тимура Олевского, было понятно сначала: когда вышеупомянутые люди осознают, что война не приносит победу, а Путин – недостаточно кровожадный, именно они будут настоящей российской оппозицией кремлевскому диктатору

Как утверждает оппозиционный журналист, эта оппозиция сейчас поднимает голову и ясно говорит: "Путин не наш вождь, потому что наш вождь уже взял бы Киев". В какой-то момент это станет проблемой для российского президента.

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