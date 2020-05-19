Гиркин впервые признал участие в расстреле украинских активистов в 2014-м, – журналист

После интервью с самопровозглашенной экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской Дмитрий Гордон записал разговор с экс-лидером боевиков Игорем Гиркиным. По словам журналиста Дмитрия Лиховия, это не первое интервью, которое дал Гиркин СМИ, однако на этот раз он прямо признал свое участие в расстреле конкретных украинских активистов на Донетчине весной 2014 года.

Причастность Гиркина к убийству украинских активистов в 2014 году

В комментарии журналистам 24 канала главный редактор интернет-издания "Новинарня" отметил, что интервью с экс-лидером боевиков – не первое, которое террорист, возглавивший российскую агрессию против Украины весной 2014 года, давал СМИ. И отметил, что Гиркин – человек очень надменный, напыщенный, любит славу. Он хочет компенсировать неудачи в военно-политической карьере своей большей раскруткой в СМИ.

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Однако отметил одну важную деталь. Именно в интервью Дмитрию Гордону Гиркин признал свое участие в расстреле украинских активистов на Донетчине весной 2014 года. В частности, речь идет об убийстве Юрия Поправки и Юрия Дяковского.

"Это единственные моменты, которых он не озвучивал ранее. Остальное – это пережевывание уже сказанного", – отметил журналист.



Юрий Поправка, Юрий Дяковский / коллаж 24 канала

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По словам Дмитрия Лиховия, практика применения интервью и материалов средств массовой информации из открытых источников – достаточно распространенная, в частности, в отношении преступлений, связанных с терроризмом. Даже в украинском законодательстве это случается не впервые.

Он вспомнил, бразильский боевик оккупированных территорий Донетчины и Луганщины Рафаэль Лусварги был осужден на основании, фактически, записей с его ютуб-канала, в которых он рассказывал, как воевал, обстреливал украинские позиции и скольких украинских военных убил.