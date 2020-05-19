Гиркин впервые признал участие в расстреле украинских активистов в 2014-м, – журналист
После интервью с самопровозглашенной экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской Дмитрий Гордон записал разговор с экс-лидером боевиков Игорем Гиркиным. По словам журналиста Дмитрия Лиховия, это не первое интервью, которое дал Гиркин СМИ, однако на этот раз он прямо признал свое участие в расстреле конкретных украинских активистов на Донетчине весной 2014 года.
Причастность Гиркина к убийству украинских активистов в 2014 году
В комментарии журналистам 24 канала главный редактор интернет-издания "Новинарня" отметил, что интервью с экс-лидером боевиков – не первое, которое террорист, возглавивший российскую агрессию против Украины весной 2014 года, давал СМИ. И отметил, что Гиркин – человек очень надменный, напыщенный, любит славу. Он хочет компенсировать неудачи в военно-политической карьере своей большей раскруткой в СМИ.
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Однако отметил одну важную деталь. Именно в интервью Дмитрию Гордону Гиркин признал свое участие в расстреле украинских активистов на Донетчине весной 2014 года. В частности, речь идет об убийстве Юрия Поправки и Юрия Дяковского.
"Это единственные моменты, которых он не озвучивал ранее. Остальное – это пережевывание уже сказанного", – отметил журналист.
Юрий Поправка, Юрий Дяковский / коллаж 24 канала
Возможеное доказательство в международном суде ООН в Гааге
По словам Дмитрия Лиховия, практика применения интервью и материалов средств массовой информации из открытых источников – достаточно распространенная, в частности, в отношении преступлений, связанных с терроризмом. Даже в украинском законодательстве это случается не впервые.
Он вспомнил, бразильский боевик оккупированных территорий Донетчины и Луганщины Рафаэль Лусварги был осужден на основании, фактически, записей с его ютуб-канала, в которых он рассказывал, как воевал, обстреливал украинские позиции и скольких украинских военных убил.
Рафаэль Лусварги / Фото " Главком"
Однако журналист отметил, что в случае с Гордоном ситуация немного иная. Ведущий сейчас дал "задний ход" после того, как получил очень жесткий ответ на интервью с Гиркиним. И отметил, что в октябре 2019 года Гордон брал интервью у Николая Азарова, что тоже, по мнению Дмитрия Лиховия, недопустимо как по стандартам журналистской этики, так и по украинскому законодательству, что способно осудить пособников страны-агрессора.
Он добавил: тогда Гордон не говорил, эти материалы пойдут в Гаагу или еще какие-то суды, а просто ловил хайп, накручивал посещаемость на своем ютуб-канале.
Реакция СБУ и прокуратуры
Еще одним объяснением причины появления этих интервью является то, что Дмитрий Гордон – информационный агент страны-агрессора в Украине. Относительно этого нужна жесткая реакция силовых органов. Если ее не будет, это будет свидетельствовать о несостоятельности СБУ и прокуратуры дать ответ на эти вызовы на шестом году российской гибридной агрессии.
В Службе безопасности Украины сейчас проводят проверку интервью с Игорем Гиркиним. Впрочем, там отметили, что это была собственная инициатива ведущего.
Дмитрий Лиховий отметил, что заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, фактически, поблагодарил Гордона за интервью с экс-лидером боевиков. И добавил, что Мамедов является прокурором Крыма, а Гиркин имеет частичное отношение к российской агрессии на полуострове. "Мамедову, пожалуй, полезны какие-то дополнительные признания Гиркина относительно оккупации и аннексии Крыма от Гиркина услышать", – отметил журналист.
Справка. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии изданию "Цензор.НЕТ"выразил благодарность Дмитрию Гордону за интервью с Гиркиним. Он отметил, что каждый делает свою работу, в частности, журналист берет интервью, а прокурор, который отвечает за военные преступления, анализирует услышанное и исследует факты.
Что известно о скандальных интервью Гордона
- 12 мая, когда на канале Гордона появилось видео с Натальей Поклонской – самопровозглашенным экс-прокурором Крыма. Она отмечала, что Крым никто не оккупировал, а люди защищали свою родину. Тогда Гордона обвинили в содействии российской пропаганде.
- 18 мая он опубликовал трехчасовое интервью с экс-лидером пророссийских боевиков Игорем Гиркиним. Тот в пропагандистских традициях рассказал о войне на Донбассе. Это вызвало бурную реакцию обществу. В вечер выхода интервью под офисом Гордона активисты устроили протест.
- Сам Дмитрий Гордон заявил, что сделал эти интервью по сотрудничеству с СБУ. Но в ведомстве заявили, что это было его собственной инициативой.