Гіркін вперше визнав участь у розстрілі українських активістів у 2014-му, – журналіст

Після інтерв'ю з самопроголошеною експрокуроркою Криму Наталею Поклонською Дмитро Гордон записав розмову з екслідером бойовиків Ігорем Гіркіним. За словами журналіста Дмитра Лиховія, це не перше інтерв'ю, яке дав Гіркін ЗМІ, однак цього разу він прямо визнав свою участь в розстрілі конкретних українських активістів на Донеччині навесні 2014 року.

Причетність Гіркіна до вбивства українських активістів у 2014 році

В коментарі журналістам 24 каналу головний редактор інтернет-видання "Новинарня" зазначив, що інтерв'ю з екслідером бойовиків – не перше, яке терорист, що очолив російську агресію проти України навесні 2014 року, давав ЗМІ. І зауважив, що Гіркін – людина дуже пихата, бундючна, любить славу. Він хоче компенсувати невдачі у військово-політичній кар'єрі своєю більшою розкруткою у ЗМІ.

Читайте також "Професійний обов'язок журналіста": Саакашвілі підтримав Гордона

Однак відзначив одну важливу деталь. Саме в інтерв'ю Дмитру Гордону Гіркін визнав свою участь в розстрілі українських активістів на Донеччині навесні 2014 року. Зокрема, йдеться про вбивство Юрія Поправки та Юрія Дяковського.

"Це єдині моменти, яких він не озвучував раніше. Решта – це пережовування вже раніше сказаного", – відзначив журналіст.



Юрій Поправка, Юрій Дяковський / Колаж 24 каналу

Можливий доказ у міжнародному суді ООН в Гаазі

За словами Дмитра Лиховія, практика застосування інтерв'ю та матеріалів засобів масової інформації з відкритих джерел – досить поширена, зокрема, щодо злочинів, пов'язаних з тероризмом. Навіть в українському законодавстві це трапляється не вперше.

Він пригадав, бразильський бойовик окупованих територій Донеччини та Луганщини Рафаель Лусваргі був засуджений на підставі, фактично, записів з його ютуб-каналу, в яких він розказував, як воював, обстрілював українські позиції і скількох українських військових вбив.



Рафаель Лусваргі / Фото "Главком"

Однак журналіст наголосив, що у випадку з Гордоном ситуація трохи інакша. Ведучий зараз дав "задній хід" після того, як отримав дуже жорстку відповідь на інтерв’ю з Гіркіним. І зауважив, що у жовтні 2019 року Гордон брав інтерв’ю в Миколи Азарова, що теж, на думку Дмитра Лиховія, неприпустимо як за стандартами журналістської етики, так і за українським законодавством, що здатне засудити посібників країни-агресора.

Він додав: тоді Гордон не говорив, ці матеріали підуть в Гаагу чи ще якісь суди, а просто ловив хайп, накручував відвідуваність на своєму ютуб-каналі.

Реакція СБУ та прокуратури

Ще одним поясненням причини появи цих інтерв'ю головний редактор "Новинарні" називає те, що Дмитро Гордон – інформаційний агент країни-агресора в Україні. Щодо цього потрібна жорстка реакція силових органів. Якщо її не буде, це свідчитиме про неспроможність СБУ і прокуратури дати відповідь на ці виклики на шостому році російської гібридної агресії.

У Службі безпеки України наразі проводять перевірку інтерв'ю з Ігорем Гіркіним. Втім там зазначили, що це була власна ініціатива ведучого.

Дмитро Лиховій зауважив, що заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, фактично, подякував Гордону за інтерв'ю з екслідером бойовиків. І додав, що Мамедов є прокурор Криму, а Гіркін має частове відношення до російської агресії на півострові. "Мамедову, мабуть, корисні якісь додаткові зізнання Гіркіна щодо окупації і анексії Криму від Гіркіна почути", – відзначив журналіст.

Довідка. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в коментарі виданню "Цензор.НЕТ"висловив подяку Дмитру Гордону за інтерв'ю з Гіркіним. Він відзначив, що кожен робить свою роботу, зокрема, журналіст бере інтерв'ю, а прокурор, який відповідає за військові злочини, аналізує почуте і досліджує факти.

Источник: https://censor.net.ua/n3196355