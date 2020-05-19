"Професійний обов'язок журналіста": Саакашвілі підтримав Гордона

Міхеїл Саакашвілі висловив підтримку журналісту Дмитру Гордону, довкола чиїх інтерв'ю розгорівся скандал. Нещодавно призначений голова Виконавчого комітету реформ не розуміє травлі Гордона та стверджує, що це його професійний обов'язок.

Питання, які Гіркіну ставив Гордон, це шлях до з'ясування правди, самовикриття терориста і викриття його господарів. Про це Саакашвілі написав на своїй фейсбук-сторінці.

До теми СБУ про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: Це його власна ініціатива

Саакашвілі зазначив: звісно, було б краще, якби питання задавав не журналіст, а слідчий. Однак і це – спосіб встановити істину, а Гордон – людина, яка вирішила це зробити. Окрім того, на думку Саакашвілі, Гордон не підтримує сепаратизм і ставиться до Гіркіна і Поклонської неприхильно.

Абсолютно не розумію і не сприймаю нападок на Дмитра Гордона через інтерв'ю з відомим ворогом України, якого прислали з Росії для розпалювання і підтримки сепаратистів. Це професійний обов'язок журналіста розмовляти з усякого роду людьми та навіть нелюдям,

– написав Саакашвілі.

Які аргументи наводить Саакашвілі

Докір журналісту – це відгомін совкового минулого, яке вже не працює в сучасному світі.

В ефірі Гіркін дав прямі свідчення проти себе, проти Путіна, проти Російської федерації, і її спецслужб.

Матеріали можуть бути використані при отриманні рішення міжнародного суду ООН у справі про анексію Криму і про агресію Росії на Донбасі.

Гіркін давав і інші інтерв'ю, але він вперше так системно викрив себе та інших у злочинах на Донбасі.

Протилежну думку про скандальні інтерв'ю Гордона радимо прочитати за цим посиланням.

Скандал довкола інтерв'ю Гордона: коротко

Розгорілися жваві дискусії 12 травня, коли на каналі Гордона з'явилося відео з Наталією Поклонською – самопроголошеною експрокуроркою Криму. Вона зазначала, що Крим ніхто не окуповував, а люди захищали свою батьківщину. Тобто у дусі традиційної пропаганди стверджувала, що Росія не захопила півострів. Тоді Гордона звинуватили у сприянні російської пропаганди.

Уже через тиждень Гордон опублікував тригодинне інтерв'ю з ватажком донецьких сепаратистів Ігорем Гіркіним. Той у таких же пропагандистських традиціях окреслив війну на Донбасі. Реакція суспільства на такий резонанс стала ще гострішою: під офісом Гордона того ж вечора зібралися активісти і влаштували протест.

Сам Дмитро Гордон заявив, що зробив ці інтерв'ю за співпраці із СБУ. У відомстві тим часом це і не спростували, і не підтвердили: лаконічно заявили, що журналіст проявив ініціативу самостійно.