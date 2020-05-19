"Профессиональный долг журналиста": Саакашвили поддержал Гордона

Михаил Саакашвили выразил поддержку журналисту Дмитрию Гордону, вокруг чьих интервью разгорелся скандал. Недавно назначенный председатель Исполнительного комитета реформ не понимает травли Гордона и утверждает, что это его профессиональный долг.

Питання, які Гіркіну ставив Гордон, це шлях до з'ясування правди, самовикриття терориста і викриття його господарів. Про це Саакашвілі написав на своїй фейсбук-сторінці.

До теми СБУ про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: Це його власна ініціатива

Саакашвілі зазначив: звісно, було б краще, якби питання задавав не журналіст, а слідчий. Однак і це – спосіб встановити істину, а Гордон – людина, яка вирішила це зробити. Окрім того, на думку Саакашвілі, Гордон не підтримує сепаратизм і ставиться до Гіркіна і Поклонської неприхильно.

Абсолютно не розумію і не сприймаю нападок на Дмитра Гордона через інтерв'ю з відомим ворогом України, якого прислали з Росії для розпалювання і підтримки сепаратистів. Це професійний обов'язок журналіста розмовляти з усякого роду людьми та навіть нелюдям,

– написав Саакашвілі.

Які аргументи наводить Саакашвілі

Докір журналісту – це відгомін совкового минулого, яке вже не працює в сучасному світі.

В ефірі Гіркін дав прямі свідчення проти себе, проти Путіна, проти Російської федерації, і її спецслужб.

Матеріали можуть бути використані при отриманні рішення міжнародного суду ООН у справі про анексію Криму і про агресію Росії на Донбасі.

Гіркін давав і інші інтерв'ю, але він вперше так системно викрив себе та інших у злочинах на Донбасі.

Протилежну думку про скандальні інтерв'ю Гордона радимо прочитати за цим посиланням.

Скандал довкола інтерв'ю Гордона: коротко

Розгорілися жваві дискусії 12 травня, коли на каналі Гордона з'явилося відео з Наталією Поклонською – самопроголошеною експрокуроркою Криму. Вона зазначала, що Крим ніхто не окуповував, а люди захищали свою батьківщину. Тобто у дусі традиційної пропаганди стверджувала, що Росія не захопила півострів. Тоді Гордона звинуватили у сприянні російської пропаганди.

Уже через тиждень Гордон опублікував тригодинне інтерв'ю з ватажком донецьких сепаратистів Ігорем Гіркіним. Той у таких же пропагандистських традиціях окреслив війну на Донбасі. Реакція суспільства на такий резонанс стала ще гострішою: під офісом Гордона того ж вечора зібралися активісти і влаштували протест.

Сам Дмитро Гордон заявив, що зробив ці інтерв'ю за співпраці із СБУ. У відомстві тим часом це і не спростували, і не підтвердили: лаконічно заявили, що журналіст проявив ініціативу самостійно.