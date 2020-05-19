Журналистика Гордона свидетельствует о недееспособности наших спецслужб, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов заявил, что интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиним свидетельствует, что украинские спеслужбы являются недееспособными. Мол, Гиркин сам признался в убийстве 3 украинцев, а еще подозревается в убийстве почти 300 иностранцев, поэтому это интервью является пропагандой терроризма.

Именно поэтому спецслужбы должны требовать удалить все эти видео, заявил Юрий Бутусов в своем фейсбуке.

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За такую ​​пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон был бы привлечен к уголовной ответственности. Если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно,

– заявил журналист.

Он также прокомментировал заявление Гордона о том, что интервью было записано в сотрудничестве со спецслужбами, которое подтвердил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Таким образом прокуратура взяла на себя всю ответственность за это интервью.

"Но в таком случае надо быть последовательным и немедленно удалить это отвратительное видео. Поскольку следствие уже получило видео, и оно уже может быть приобщено к материалам дела", – заявил Юрий Бутусов.

Он также добавил, что общался с руководством правоохранительных органов. Они все якобы считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией.

Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным: коротко

Украинский журналист записал интервью с одним из ключевых лиц российско-украинской войны. Наталья Поклонская предала Украину и оккупировала Крым, а Игорь Гиркин командовал войсками при аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе.

Интервью с оккупантами раскритиковали как политики, так и большинство коллег Дмитрия Гордона, которые заявили, что это является злоупотреблением свободой слова.

Сам журналист ответил критикам, заявив, что эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут основными материалами в суде по делу об аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.