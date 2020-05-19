Журналістика Гордона свідчить про недієздатність наших спецслужб, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що інтерв'ю Дмитра Гордона з Ігорем Гіркіним свідчить, що українські спеслужби є недієздатними. Мовляв, Гіркін сам зізнався у вбивстві 3 українців, а ще підозрюється у вбивстві майже 300 іноземців, тож це інтерв'ю є пропагандою тероризму.

Саме через це спецслужби мали б вимагати видалити усі ці відео, заявив Юрій Бутусов у своєму фейсбуці.

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За таку пропаганду в Ізраїлі Дмитро Гордон був би притягнутий до кримінальної відповідальності. Якби замість кожної посмішки в інтерв'ю були вмонтовані кадри жертв Гіркіна, тоді б це було очевидно,

– заявив журналіст.

Він також прокоментував заяву Гордона про те, що інтерв'ю було записано у співпраці зі спецслужбами, яку підтвердив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. У такий спосіб прокуратура взяла на себе усю відповідальність за це інтерв'ю.

"Та у такому разі треба бути послідовним і негайно видалити це огидне відео. Оскільки слідство вже отримало відео, і воно вже може бути долучено до матеріалів справи", – заявив Юрій Бутусов.

Він також додав, що спілкувався з керівництвом правоохоронних органів. Вони усі буцімто вважають це інформаційною провокацією та не згодні з публікацією.

Інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним: коротко

Український журналіст записав інтерв'ю з одними з ключових осіб російсько-української війни. Наталія Поклонська зрадила Україну та окупувала Крим, а Ігор Гіркін командував військами при анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Інтерв'ю з окупантами розкритикували як політики, так і більшість колег Дмитра Гордона, які заявили, що це є зловживанням свободою слова.

Сам журналіст відповів критикам, заявивши, що ці свідчення Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть основними матеріалами у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.