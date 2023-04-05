Его спровоцировал местный журналист, опубликовавший архивные документы с доказательствами членства Гитанаса Науседы в Компартии. В нее действующий президент вступил в последние годы существования Советского Союза, в мае 1988 года.

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Выявленные документы вызвали негодование

Однако возмущение вызвало не столько само членство в коммунистической партии, ведь и предыдущая президент Литвы и бывшие премьер-министры также были ее членами, сколько умолчание этого факта перед выборами президента в 2019 году.

Также журналист Довидас Панцеровас (Dovydas Pancerovas), опубликовавший документы, обратил внимание и на то, что несмотря на членство в Компартии Гитанас Науседа не раз ассоциировал себя с деятельностью общественно-политического движения "Саюдис". Это движение было оппозиционным СССР и выступало за восстановление независимости Литвы.

Давидас Панцеровас заверил, что на документы, раскрывающие прошлое действующего президента, наткнулись случайно. Это случилось, когда литовский архив открыл для ознакомления составленные тогда списки на депортацию и многие другие документы коммунистических времен.

Я не считаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является неизбывным пятном. Но президент Науседа стремится ассоциироваться с "Саюдисом" и митингами "Саюдиса" в своих политических речах, тогда как на самом деле в то время он избрал другую сторону баррикад – по меньшей мере, официально,

– написал журналист.

Членство в Компартии было карьерным трамплином.

В офисе президента Литвы не стали скрывать, что документы подлинные. И вместе с тем подчеркнули важную деталь – после начала "Саюдиса" Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Компартии.

Документы об этом есть в Государственном архиве и доступны общественности. После начала "Саюдиса" Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии,

– подчеркнули в комментарии.

Обратите внимание! В Коммунистическую партию действующий президент Литвы вступил в мае 1988 года, а партийный билет получил 27 июня. Общественно-политическое движение "Саюдис" было начато позже, в июне того же года. При этом в его инициативную группу вошли 35 известных деятелей культуры, искусства, науки, журналистики, 17 из которых являлись членами КПСС.

Также советник по коммуникациям президента Ридас Ясиулионис ответил на упреки в том, что Гитанас Науседа не заполнил графу о действующей или прежней принадлежности к какой-либо партии или политическому движению, когда заполнял кандидатскую анкету для участия в президентских выборах 2019 года. Он объяснил, что графа не была обязательна для заполнения.

Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нерия Путинайте также отметила, что членство в Коммунистической партии само по себе не является черным пятном. Более того, в те времена многие люди вступали в партию только для того, чтобы подняться по карьерной лестнице.

Также она подчеркнула, что в 1988 году вообще ничего не происходило, а серьезные процессы начались в 1989 году.

"Саюдис" в 1988 году не являлся оппозицией к Коммунистической партии. Это нужно понимать очень четко. "Саюдис" вышел из-под контроля Коммунистической партии Литвы, и это произошло в 1989 году. Таким образом, противостояние между "Саюдисом" и Коммунистической партией в 1988 году не имеет под собой оснований,

– прокомментировала она.

Следует заметить и то, что на момент вступления в партию Гитанас Науседа был студентом. И, возможно, его вынудили вступить в Коммунистическую партию.

Однако, по ее мнению, Гитанасу Науседе предстояло объявить, что он являлся членом Коммунистической партии, еще до того, как стал президентом. Также она выразила переживание, что после обнаружения документов могут начаться разные спекуляции, появляться разные радикальные заявления, что может бросить тень не только на конкретного человека, но и на президентский институт.

Гитанас Науседа и Украина

Стоит заметить, что несмотря на возможные обвинения президента Литвы в приверженности коммунистическому прошлому, на самом деле сегодня он отнюдь не подыгрывает России, которая известна манией величия советского наследия. Зато с начала полномасштабной войны он активно поддерживает Украину, которая в очередной раз борется за свою независимость от империалистических амбиций страны-агрессорки.

В частности, в январе 2023 года он с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой подписали декларацию Люблинского треугольника. Она предусматривает, в частности, предоставление Литвой и Польшей мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине; консолидацию международной поддержки мирного плана нашего государства и создание специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины и т.д.

Что уж говорить о постоянной военной помощи Литвы для Украины,