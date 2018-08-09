Гитара или баян: что вы помните о Леониде Кучме
9 августа экс-президент Украины Леонид Кучма празднует свой день рождения – в этом году ему исполнилось 80 лет.
Президентство Леонида Даниловича было неоднозначным: с одной стороны, страна начала оправляться от экономического шока после распада СССР и осталась независимой (несмотря на традиционно напряженные отношения с Россией), с другой – Кучму сопровождали постоянные скандалы, в частности, убийство Георгия Гонгадзе и скандал вокруг обвинений в продаже Украиной Ираку радарного комплекса "Кольчуга".
Ко дню рождения Кучмы мы собрали самые интересные факты о президенте и подготовили для вас тест. Попробуйте свои силы!
Источник: 24 Канал
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