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Гітара чи баян: що ви пам'ятаєте про Леоніда Кучму

3784 Читать новость на русском
Леоніду Кучмі – 80 років
Леоніду Кучмі – 80 років / 24 Канал

9 серпня екс-президент України Леонід Кучма святкує свій день народження – цьогоріч йому виповнилось 80 років.

Президентство Леоніда Даниловича було неоднозначним: з одного боку, країна почала оговтуватись від економічного шоку після розпаду СРСР та залишилась незалежною (незважаючи на традиційно напружені стосунки з Росією), з іншого боку – Кучму супроводжували постійні скандали, зокрема, вбивство Георгія Гонгадзе та скандал навколо звинувачень у продажі Україною Іраку радарного комплексу "Кольчуга".

До дня народження Кучми ми зібрали найцікавіші факти про президента і підготували для вас тест. Спробуйте свої сили!

 

 

Теги: Новини політики Новини України Публікації Історія Леонід Кучма Тести
Джерело: 24 Канал
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