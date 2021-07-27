Мамедов поблагодарил всех, кто был рядом в течение 6 лет. Чиновник опубликовал фото своего заявления об отставке.

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Спасибо всем, кто был рядом… на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии России и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Дальше будет… Служу украинскому народу,

– написал Мамедов.

Возле этих слов Мамедов обнародовал несколько фотографий с работы в прокуратуре.

Обратите внимание! Мамедов работал в украинских органах прокуратуры с 1996 года. Был прокурором Одессы, а также АР Крым. В октябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем.

Что этому предшествовало