Мамедов подякував усім, хто був поруч протягом 6 років. Чиновник опублікував фото своєї заяви про відставку.
До теми "Систематично тиснуть": Мамедов звільняється з Офісу генпрокурора
Дякую всім, хто був поряд...на правовому фронті протидіяв збройній агресії Росії та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові,
– написав Мамедов.
Біля цих слів Мамедов оприлюднив кілька світлин з роботи у прокуратурі.
Що цьому передувало
- Мамедова поступово позбавляли повноважень в Офісі генпрокурора.
- Раніше він керував Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. У червні 2021 року Венедіктова передала його повноваження Максиму Якубовському. Потім генпрокурорка перепідпорядкувала "департамент війни" собі.
- Крім цього, Мамедов втратив свої повноваження у Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству.
- Чиновника також позбавили доступу до державної таємниці.
- Адвокат Олексій Носов розповідав, що Мамедову закидають підроблення документів. Він мав витяг з Єдиного реєстру досудових рішень.
- У юридичній компанії "Міллер" заявили, що на Мамедова тиснуть у прокуратурі. Йому нібито заважають виконувати свої посадові обов'язки.