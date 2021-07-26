Пресслужба юридичної компанії "Міллер" повідомила, що на Мамедова тиснуть. Окрім того, йому заважають виконувати свої посадові обов'язки.
Актуально Викрутив розетки та зняв унітази: ексгенпрокурор Піскун цілий місяць з'їжджав з держдачі
За даними "Міллер", законних підстав для звільнення Мамедова нема, тому активно використовують дискредитаційну інформаційну кампанію.
Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку,
– мовиться у повідомленні.
Новина доповнюється