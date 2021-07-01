Відповідні зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора" від 30 червня 2021 року оприлюднили на сайті ОГП.
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Там зазначається, що Ірина Венедіктова доручила забрати "департамент війни" у Максима Якубовського та включити його до сфери відповідальності генпрокурора.
Важливо це тому, що прокурори "департаменту війни" представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинених на Донбасі та в окупованому Криму.
Що не так з призначенням Якубовського очільником "департаменту війни"
- Ірина Венедіктова 29 червня надала Якубовському додаткові повноваження, призначивши його очільником "департаменту війни".
- Цікаво, що Якубовський до роботи в органах працював в організації "Український вибір", яку створив нардеп від ОПЗЖ Медведчук.
- Саме департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, розслідує справу "Українського вибору.