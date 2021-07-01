Соответствующие изменения в приказ "О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора" от 30 июня 2021 года обнародовали на сайте ОГП.

Читайте также Будет курировать делами, – Чумак о последствиях назначения бывшего юриста Медведчука

Там отмечается, что Ирина Венедиктова поручила забрать "департамент войны" у Максима Якубовского и включить его в сферу ответственности генпрокурора.

Важно это потому, что прокуроры "департамента войны" представляют обвинения по делам о преступлениях совершенных на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Что не так с назначением Якубовского главой "департамента войны"

Ирина Венедиктова 29 июня предоставила Якубовскому дополнительные полномочия, назначив его главой "департамента войны".

Интересно, что Якубовский до работы в органах работал в организации "Украинский выбор", которую создал нардеп от ОПЗЖ Медведчук.

Именно департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, расследует дело "Украинского выбора".