Про це в ефірі 24 каналу розповів адвокат Олексій Носов. Він зазначив, що ефективність Мамедова підтверджували українські та закордонні громадські організації, активісти.

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"Все почалося з позбавлення доступу Мамедова до державної таємниці. Доступ закінчувався наприкінці літа, але генпрокурорка скасувала його вже. У зв'язку з цим скасували й повноваження", – сказав Носов.

Чим займався Мамедов

Ірина Венедіктова перепідпорядкувала Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До того ж Мамедов займався справами, які стосуються збройних злочинів у Криму та на Донбасі. Носов пояснює, що це захоплення Криму, збиття літака рейсу MH17 та Іловайський котел.

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"Поки важко сказати, чи Венедіктова хотіла втрутитись в ці справи. Незрозуміло, навіщо генпрокурорка знімає ефективного керівника й ставить спочатку людину, яка в цьому не розбирається, а потім забирає керівництво до себе. Ми не знаємо поки, які її мотиви. Думаю, найближчим часом буде зрозуміліше", – розповів адвокат.

Проти Мамедова відкрили кримінальну справу

Носов зазначив, що Мамедову закидають підроблення документів. Деталей поки немає, але є витяг з Єдиного реєстру досудових рішень.

Мовиться про те, заступник генпрокурорки не вказав, що працює за сумісництвом викладачем. Заяву про це до Офісу генерального прокурора надійшла нібито від журналіста Володимира Бойка української правозахисної газети "Міжнародний центр з прав людини".

Журналіст Володимир Бойко після того, як стало відомо про це кримінальне провадження, написав, що не існує такої газети й такої заяви він не подавав,

– сказав адвокат.

Він припустив, що у такий спосіб діють працівники правоохоронних органів. Можливо, навіть керівного складу.

Чи буде реакція влади

Гюндуз Мамедов з адвокатами звернувся в Службу безпеки України, щоб відновити доступ до державної таємниці. Адвокат сказав, що після цього не буде причини забирати в нього повноваження.

"Стосовно реакції президента, то нам дуже б хотілося, щоб він прокоментував. Також, щоб прокоментувала генеральна прокурорка. Бо поки справжньої причини їхніх дій нам не надали", – зазначив Носов.

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