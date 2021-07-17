Заступник генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуз Мамедов заявив, що судовий процес у Нідерландах викриє правду. Це дасть відповіді на ключові питання.
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Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри Росії – збройна агресія проти України, яка триває і досі,
– наголосив Мамедов.
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- За словами президента Володимира Зеленського, наразі докладають усі зусилля, щоб встановити причини збиття літака Boeing 777 над Донбасом. Український лідер наголосив, що відповідальних за трагедію неминуче притягнуть до відповідальності.
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