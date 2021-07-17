Заступник генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуз Мамедов заявив, що судовий процес у Нідерландах викриє правду. Це дасть відповіді на ключові питання.

Зауважте Штати закликають Росію визнати відповідальність за збиття МН17

Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри Росії – збройна агресія проти України, яка триває і досі,

– наголосив Мамедов.

Зауважте! Бойовики збили Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 році. На борту літака перебували 298 людей. Усі – загинули.

Роковини збиття MH17: про що говорить Україна

За словами президента Володимира Зеленського, наразі докладають усі зусилля, щоб встановити причини збиття літака Boeing 777 над Донбасом. Український лідер наголосив, що відповідальних за трагедію неминуче притягнуть до відповідальності.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "за ці роки злочин детально розслідуваний, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати". Політик наголосив: зараз працюють над тим, що поіменно встановити кожного злочинця.



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