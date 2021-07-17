Сум та біль у серцях, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі докладаються всі зусилля для встановлення всіх причин трагедії.

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Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося у сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!

– наголосив глава держави.

Справедливість неуникна, – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба водночас зазначив, що за 7 років все ж вдалося детально розслідувати цей злочин, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.

Нині йдеться про поіменне встановлення кожного злочинця і притягнення їх до відповідальності. Справедливість може займати час, але вона неуникна,

– переконаний міністр.

Причетність Росії стає очевиднішою, – Міноборони

У Міністерстві оборони України додали, що судовий процес у справі збиття літака рейсу MH17 – цивілізований крок встановлення справедливості і притягнення до відповідальності винних.

Попри намагання російської пропаганди спотворити реальність, з кожним новим доказом у суді пряма причетність Росії стає для світу очевиднішою. За цей і тисячі інших злочинів винні обов‘язково понесуть справедливе покарання,

– підсумували у відомстві.

Справа MH17: головне

Бойовики збили Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинули.

У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду в справі про авіакатастрофу MH17. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.

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