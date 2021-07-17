Печаль и боль в сердцах, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас прилагаются все усилия для установления всех причин трагедии.
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Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна!
– подчеркнул глава государства.
Справедливость неминуема, – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба в то же время отметил, что за 7 лет все же удалось детально расследовать это преступление, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.
Сейчас речь идет о поименном установлении каждого преступника и привлечении их к ответственности. Справедливость может занимать время, но она неминуема,
– убежден министр.
Причастность России становится очевиднее, – Минобороны
В Министерстве обороны Украины добавили, что судебный процесс по делу сбития самолета рейса MH17 – цивилизованный шаг установления справедливости и привлечения к ответственности виновных.
Несмотря на попытки российской пропаганды исказить реальность, с каждым новым доказательством в суде прямая причастность России становится для мира очевиднее. За это и тысячи других преступлений виновные обязательно понесут справедливое наказание,
– подытожили в ведомстве.
Дело MH17: главное
- Боевики сбили Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.
- По делу проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
- В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе MH17. Материалов собралось на 65 тысяч страниц.
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