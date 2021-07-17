Спільну заяву зробили глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Вони наголосили, що їхні думки залишаються з тими, хто загинув на борту, а також – з їхніми сім'ями та близькими.
Зауважте Штати закликають Росію визнати відповідальність за збиття МН17
У заяві мовиться, що ніхто не може повернути загиблих або зменшити страждання їхніх рідних. Однак вкрай важливо встановити правду та притягнути винних у катастрофі до відповідальності.
Глави МЗС наголосили, що віддають належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджують свою абсолютну підтримку їхніх зусиль на шляху до пошуку істини.
Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17,
– наголосили політики.
Заява Кулеби
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що "за ці роки злочин детально розслідуваний, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати".
Політик наголосив: щоб встановити справедливість, іноді потрібен час, однак винним її не уникнути.
Нині йдеться про поіменне встановлення кожного злочинця і притягнення їх до відповідальності,
– наголосив політик.
Що сказав Зеленський у роковини трагедії
- Володимир Зеленський заявив, що наразі докладають усі зусилля, щоб встановити причини трагедії. Український лідер також запевнив: відповідальність – неминуча.
- Зеленський зауважив, що "сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ".