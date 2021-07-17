Совместное заявление сделали главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они подчеркнули, что их мысли остаются с теми, кто погиб на борту, а также – с их семьями и близкими.

Заметьте Штаты призывают Россию признать ответственность за сбивание МН17

В заявлении говорится, что никто не может вернуть погибших или уменьшить страдания их родных. Однако крайне важно установить правду и привлечь виновных в катастрофе к ответственности.

Главы МИД подчеркнули, что отдают должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждают свою абсолютную поддержку их усилий на пути к поиску истины.

Мы также полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых лиц в сбитии самолета MH17,

– подчеркнули политики.

Заявление Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что "за эти годы преступление детально расследовано, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать".

Политик подчеркнул: чтобы установить справедливость, иногда нужно время, однако виновным ее не избежать.

Сейчас речь идет о поименном установлении каждого преступника и привлечении их к ответственности,

– подчеркнул политик.

Что сказал Зеленский в годовщину трагедии

Владимир Зеленский заявил, что сейчас прилагают все усилия, чтобы установить причины трагедии. Украинский лидер также заверил: ответственность неизбежна.

Зеленский отметил, что "печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир".

Заметьте! Boeing в небе над Донбассом боевики сбили 17 июля 2021 года. На борту самолета находились 298 человек. Никто не выжил.



Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала