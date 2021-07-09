У Мамедова була відповідальність за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також за взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

До речі Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни"

Хто керуватиме департаментом

Однак в наказі за 8 липня про розподіл обов’язків прізвище Мамедова не згадали. Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству очолюватиме Ігор Мустеца, а взаємодію з Тренінговим центром прокурорів – Олексій Симоненко.

Що цьому передувало

Перед тим, 30 червня, новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту замість Мамедова став Максим Якубовський.

Проте наступного дня Венедіктова підпорядкувала цей департамент собі.

Після "департаменту війни" у прокурора Мамедова забрали доступ до держтаємниці.

Зверніть увагу! Після призначення Якубовського у суспільстві виникли дискусії. Річ у тім, що чоловік працював при "Українському виборі" Віктора Медведчука. Саме Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, розслідує справу "Українського вибору".