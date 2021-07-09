У Мамедова была ответственность за департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также за взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.

Кстати Венедиктова переподчинила себе "департамент войны"

Кто будет руководить департаментом

Однако в приказе за 8 июля о распределении обязанностей фамилию Мамедова не упомянули. Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию будет возглавлять Игорь Мустеца, а взаимодействие с тренинговым центром прокуроров – Алексей Симоненко.

Что этому предшествовало

  • Перед тем, 30 июня, новым руководителем департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта вместо Мамедова стал Максим Якубовский.
  • Однако на следующий день Венедиктова подчинила этот департамент себе.
  • После "департамента войны" у прокурора Мамедова забрали доступ к гостайне.