У Мамедова была ответственность за департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также за взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.
Кстати Венедиктова переподчинила себе "департамент войны"
Кто будет руководить департаментом
Однако в приказе за 8 июля о распределении обязанностей фамилию Мамедова не упомянули. Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию будет возглавлять Игорь Мустеца, а взаимодействие с тренинговым центром прокуроров – Алексей Симоненко.
Что этому предшествовало
- Перед тем, 30 июня, новым руководителем департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта вместо Мамедова стал Максим Якубовский.
- Однако на следующий день Венедиктова подчинила этот департамент себе.
- После "департамента войны" у прокурора Мамедова забрали доступ к гостайне.