Гладковский подает иск в суд к НАПК: что он требует
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-заступника секретаря СНБО Олега Гладковского к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.
Гладковский требует суд признать противоправными и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Он также добивается в суде отмены решения НАПК, которым утверждено заключение о коррупционных нарушениях, после чего материалы были направлены в НАБУ.
Дело будет рассматриваться в письменном производстве без участников дела.
В чем подозревают Гладковского?Бывшего первого заместителя секретаря СНБО во времена президентства Порошенко арестовали в октябре 2019 года, и впоследствии он вышел под залог в 10 миллионов гривен. В деле против него говорится о сделках в корпорации "Богдан" и недекларировании доходов.
В чем подозревают Гладковского – подробнее по этой ссылке.