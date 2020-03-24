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      Гладковский подает иск в суд к НАПК: что он требует

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      Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-заступника секретаря СНБО Олега Гладковского к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

      Гладковский требует суд признать противоправными и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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      Он также добивается в суде отмены решения НАПК, которым утверждено заключение о коррупционных нарушениях, после чего материалы были направлены в НАБУ.

      Дело будет рассматриваться в письменном производстве без участников дела.

      В чем подозревают Гладковского?Бывшего первого заместителя секретаря СНБО во времена президентства Порошенко арестовали в октябре 2019 года, и впоследствии он вышел под залог в 10 миллионов гривен. В деле против него говорится о сделках в корпорации "Богдан" и недекларировании доходов.

      В чем подозревают Гладковского – подробнее по этой ссылке.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция НАПК Олег Гладковский
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