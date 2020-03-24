Гладковський позивається у суді до НАЗК: що він вимагає

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Гладковський вимагає суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Він також домагається у суді скасування рішення НАЗК, яким затверджено висновок про корупційні порушення, після чого матеріали були направлені в НАБУ.

Справу розглядатимуть у письмовому провадженні без учасників справи.

У чому підозрюють Гладковсього? Колишнього першого заступника секретаря РНБО часів президентства Порошенка заарештували в жовтні 2019 року, та згодом він вийшов під заставу в 10 мільйонів гривень. У справі проти нього мовиться про оборудки в корпорації "Богдан" та недекларування доходів.

У чому підозрюють Гладковського – детальніше за цим посиланням.