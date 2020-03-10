Повний хаос, – ексзаступник генпрокурора емоційно прокоментував справу Гладковських

Про першу річницю гучного скандалу в "Укроборонпромі" і непокараність його винуватців – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець та ексрадник генерального прокурора, актикорупційний експерт Олександр Лємєнов.

Чому вироку досі немає

Олексій Баганець: У нас є генеральний прокурор чи той, хто був, чи зараз останній. Вони повинні були забезпечити, щоб розслідування проводилося тим органом, якому воно підслідне. Я говорю це вже три роки, але до мене ніхто не прислухався.

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Сьогодні вже є постанова Верховного суду України, в якій чітко говориться, що факт розслідування кримінального провадження неуповноваженим органом досудового розслідування свідчить про те, що всі докази, які були зібрані у ході розслідування визнаються недопустимими. Їх неможна покласти в основу прийняття рішення ні слідчим і прокурором, ні судом.

Що відомо про скандал в "Укроборонпромі"? Рік тому 5-й президент Петро Порошенко звільнив свого друга Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО. Звільненню передував величезний скандал, який викликало розслідування журналістів команди Дениса Бігуса про оборудки з армійськими закупівлями. Журналісти тоді розповіли, що син Гладковського разом із друзями налагодили схему постачання українським оборонним підприємствам контрабандних російських запчастин, при чому, за завищеною в кілька разів ціною.



Гладковський-старший, який ці підприємства за посадою контролював, очевидно, був в курсі цих оборудок. Президент Порошенко свого друга, цілком очікувано жорстко карати не став, лише звільнивши з посади. Ані Гладковський-старший, ані Гладковський-молодший тоді не були затримані чи заарештовані.



Восени Олега Гладковського таки затримали і заарештували, але вже за кілька днів він вийшов на волю під заставу у 10 мільйонів гривень. Втім, розслідування оборудок досі не завершене, а справу досі не передано до суду. Через рік після того грандіозного скандалу досі ніхто не сів за ґрати.

Останній орган, який брав на себе зобов'язання розслідувати це кримінальне правопорушення та прийняти по ньому рішення – це було Антикорупційне бюро. Чому вони до сьогоднішнього дня не проінформували суспільство – мені важко сказати. Думаю, тому що їм нема про що звітувати сьогодні. Так тоді скажіть, що ми провели ретельне слідство, ми не встановили достатніх доказів для того, щоб повідомити комусь про підозру чи, ба більше, направити обвинувальний акт до суду. І суспільство заспокоїться. А мовчання тільки викликає різні версії.



Олексій Баганець

Олександр Лємєнов: Є три кейси, тобто одна людина може фігурувати у всіх трьох випадках.

В першому , який оприлюднили рік тому, ми говоримо, що вони недопрацювали й чомусь не вручили підозру. Чому ж тоді не прикривають цю ж саму людину, Гладковського, по інших кейсах? Де розслідується недостовірне декларування – вочевидь йому вручать підозру. Якщо є доказова база для того, щоб людині вручити підозру, – вони оголосять.

, який оприлюднили рік тому, ми говоримо, що вони недопрацювали й чомусь не вручили підозру. Чому ж тоді не прикривають цю ж саму людину, Гладковського, по інших кейсах? Де розслідується недостовірне декларування – вочевидь йому вручать підозру. Якщо є доказова база для того, щоб людині вручити підозру, – вони оголосять. Другий кейс , що нібито за його підписом вийшло виділення коштів, за якими він сам у себе придбав автомобілі. Вони вручили підозру, тому що є доказова база.

, що нібито за його підписом вийшло виділення коштів, за якими він сам у себе придбав автомобілі. Вони вручили підозру, тому що є доказова база. А по третьому кейсу, то вочевидь чогось не вистачає. Не бачу логіки, чому вони по цьому кейсу не доганяють, а тут доганяють.



Олександр Лємєнов / Скріншот з відео

Хто має зайнятись справою Гладкоських

Олексій Баганець: Проблеми є не лише в людському факторі, а насамперед в законодавстві. Я про це постійно говорю людям, але ніхто цього не слухає. Згідно з вимогами Конституції, прокуратура не лише здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування, але й повинна здійснювати організацію досудового розслідування. Вона повинна не лише давати вказівки, а й організовувати розслідування.У нас чомусь прокурора не читають Конституцію.

До сьогодні, пройшло три роки, досі не внесено зміни ні в закон про прокуратуру, ні в Кримінальний процесуальний кодекс (КПК), що прокурора тепер здійснюють також організацію досудового розслідування.

Що таке здійснення організації досудового розслідування – суспільство досі не знає про це – ні оперативні працівники, ні слідчі, ні прокурори, ні судді. Чому? Тому що в КПК написано, що організацію досудового розслідування займається керівник органу досудового розслідування. А прокурор виходить, що в Конституції повинен нести за це відповідальність, а він не несе. Тому новий прокурор (йдеться про Рябошапку, – 24 канал), який в нас був, теж про це не говорив. Але треба брати на себе відповідальність.

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Прокурор не може ховатись за орган досудового розслідування, він тепер, по новому КПК і Конституції, співпрацює з органами досудових розслідувань, і навіть повинен обіймати головну роль – керувати слідством, а не директор НАБУ. В нас все перекрутилось, повний хаос.



Олексій Баганець та Олександр Лємєнов в ефірі програми "Після всього"

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