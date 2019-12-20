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      Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського

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      З Гладковського зняли електронний браслет / radiosvoboda.org

      Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього заступника секретаря РНБО та чинного президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі у понад 10 мільйонів гривень.

      Про це повідомив адвокат підозрюваного Руслан Волинець у коментарі "Громадському".

      До теми: Корупція в оборонній сфері: НАБУ перевірить документи у справі з "Богданом"

      Водночас, адвокат додав, що усі інші обов'язки покладені на Гладковського суд продовжив, а паспорти йому не повернули.

      Терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року.

      За словами захисника, за час розслідування Гладковський був допитаний лише один раз.

      У чому підозрюють Гладковського

      Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

      17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

      18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

      • зловживання владою;
      • декларування недостовірної інформації.

      19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.

      Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Судді Олег Гладковський НАБУ
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