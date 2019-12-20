Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього заступника секретаря РНБО та чинного президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі у понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомив адвокат підозрюваного Руслан Волинець у коментарі "Громадському".

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Водночас, адвокат додав, що усі інші обов'язки покладені на Гладковського суд продовжив, а паспорти йому не повернули.

Терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року.

За словами захисника, за час розслідування Гладковський був допитаний лише один раз.

У чому підозрюють Гладковського

Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище , щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

зловживання владою;

декларування недостовірної інформації.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО .

Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.