Корупція в оборонній сфері: НАБУ перевірить документи у справі з "Богданом"

Національне антикорупційне бюро України вилучило у Міністерстві оборони для перевірки близько 15 томів документів. Усе через розслідування договорів Міноборони із корпорацією "Богдан".

Йдеться про розслідування, яке проводить НАБУ за фактами закупівлі в минулі роки озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України, повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Що вивчає НАБУ?

Бюро вивчає обставини внесення до державного оборонного замовлення вантажних автомобілів та ціноутворення на цю продукцію.

Перевіряють:

обґрунтованість закупівлі у 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251";

обґрунтованість закупівлі вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317".

Окрім того, детективи з’ясовуються причини щорічного зростання на 30% ціни на ці автомобілі, а також законність та підстави укладання додаткових угод, які збільшували їхню вартість.

Група детективів-аудиторів НАБУ працюватиме в Міноборони щонайменше 2 місяці. В оборонному відомстві наголосили, що співпрацюють зі слідством.

Зауважимо, що Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

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Що відомо про справу проти Гладковського?

17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

зловживання владою;

декларування недостовірної інформації.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.

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