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      Корупція в оборонній сфері: НАБУ перевірить документи у справі з "Богданом"

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      НАБУ вилучило у Міноборони для перевірки близько 15 томів документів
      НАБУ вилучило у Міноборони для перевірки близько 15 томів документів / mil.gov.ua

      Національне антикорупційне бюро України вилучило у Міністерстві оборони для перевірки близько 15 томів документів. Усе через розслідування договорів Міноборони із корпорацією "Богдан".

      Йдеться про розслідування, яке проводить НАБУ за фактами закупівлі в минулі роки озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України, повідомили у пресслужбі Міноборони.

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      Що вивчає НАБУ?

      Бюро вивчає обставини внесення до державного оборонного замовлення вантажних автомобілів та ціноутворення на цю продукцію.

      Перевіряють:

      • обґрунтованість закупівлі у 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251";
      • обґрунтованість закупівлі вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317".

      Окрім того, детективи з’ясовуються причини щорічного зростання на 30% ціни на ці автомобілі, а також законність та підстави укладання додаткових угод, які збільшували їхню вартість.

      Група детективів-аудиторів НАБУ працюватиме в Міноборони щонайменше 2 місяці. В оборонному відомстві наголосили, що співпрацюють зі слідством.

      Зауважимо, що Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

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      Що відомо про справу проти Гладковського?

      17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

      18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

      • зловживання владою;
      • декларування недостовірної інформації.

      19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.

      До теми: Хто наступний? За ким прийдуть після Бровченка, Гладковського, Пашинського і Дубневича

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Корупція Олег Гладковський Міністерство оборони України Кримінальні новини Збройні сили України
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