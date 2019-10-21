01:16
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським, – Рябошапка

      255 Читать новость на русском
      Олег Гладковський і Сергій Пашинський
      Олег Гладковський і Сергій Пашинський / Колаж 24 каналу

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що підозра, яку оголосили колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, "має певні зв'язки" з колишнім нардепом Сергієм Пашинським. Останній перебуватиме під вартою щонайменше до 4 грудня.

      Як зауважив Рябошапка у ефірі телеканалу ICTV, упродовж тижня 14 – 20 жовтня Генпрокуратура зареєструвала три провадження, що можуть бути пов’язаними з Пашинським. Мовиться про економічні справи та справи щодо зловживання владою.

      До теми! Нові справи проти Пашинського: деталі та реакція екснардепа

      Більше того, навіть підозра, пов'язана з Гладковським, теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському,
      – наголосив очільник ГПУ.

      Щодо того, що Пашинський є пов'язаним з Укроборонпромом, але його обвинувачують за зовсім іншою справою, генпрокурор підкреслив, що тут питання полягає в тому, "наскільки готовими є матеріали справи для того, щоб рухатись".

      "Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах", – додав Рябошапка.

      Що відомо про справу Гладковського

      17 жовтня його затримало НАБУ. Сталося це після того, як він намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили.

      У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Колишній посадовець навіть оголосив голодування на знак протесту.

      За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковського затримали у справі щодо закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ. Ці машини у підсумку перебрендовували на автомобілі "Богдан", а стало таке можливим завдяки так званій "збірці з допомогою викрутки". Цікавим є і те, що усі роботи проводили на підприємствах, пов'язаних з Гладковським і Порошенком.

      18 жовтня детективи НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Зауважимо, що Гладковський – кінцевий власник "Богдану", у 2009 році він цю компанію купив у Порошенка.

      19 жовтня Вищий Антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід – тримання під вартою терміном до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень.

      Зверніть увагу! У яких злочинах підозрюють Гладковського: заява Рябошапки

      У яких гучних справах фігурує Гладковський

      • Він і його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, оборудка з розкраданнями полягала в тому, що через фірми-прокладки (одна з фірм – завод "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку) поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.
      • НАБУ відкрило проти нього справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.
      • НАЗК виявило у нього незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

      Що відомо про справу Пашинського 

      31 грудня 2016 року між екснардепом і В’чеславом Хімікусом виник конфлікт. Пашинський переконує, що він та його дружина, яка була за кермом автомобіля, потрапили в аварійну ситуацію, яка переросла у суперечку з водієм і пасажиром іншого автомобіля. У підсумку у бік його дружини пролунали образ. Тому Пашинський начебто попросив вибачитись і здійснив постріл у повітря, але В'ячеслав Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Потім Пашинський вистрілив нападнику в ногу.

      Натомість Хімікус каже, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також він стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в нього.

      У ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність, а потім взагалі закрили цю справу. Вже на початку жовтня 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському за справою про стрілянину в Хімікуса.

      Цікаво! Як справа Пашинського може вплинути на президентство Зеленського

      7 жовтня Печерський райсуд обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці (до 4 грудня) без права внесення застави. Згодом його захисник Андрій Федур подав апеляцію, але Апеляційний адміністративний суд Києва залишив рішення Печерського райсуду чинним.

      blog_ava
      У Києві в аварії загинула мотоблогерка Кузавова: що відомо, – фото з місця трагедії
      20 жовтня
      3870
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Корупція Олег Гладковський Сергій Пашинський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 жовтня , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 178
      Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      20 жовтня , 22:00 Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      Ірина Вихрущ 892
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      20 жовтня , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 837
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      20 жовтня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 1563
      Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      20 жовтня , 19:30 Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      Марія Бондар 559
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук