Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським, – Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що підозра, яку оголосили колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, "має певні зв'язки" з колишнім нардепом Сергієм Пашинським. Останній перебуватиме під вартою щонайменше до 4 грудня.

Як зауважив Рябошапка у ефірі телеканалу ICTV, упродовж тижня 14 – 20 жовтня Генпрокуратура зареєструвала три провадження, що можуть бути пов’язаними з Пашинським. Мовиться про економічні справи та справи щодо зловживання владою.

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Більше того, навіть підозра, пов'язана з Гладковським, теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському,

– наголосив очільник ГПУ.

Щодо того, що Пашинський є пов'язаним з Укроборонпромом, але його обвинувачують за зовсім іншою справою, генпрокурор підкреслив, що тут питання полягає в тому, "наскільки готовими є матеріали справи для того, щоб рухатись".

"Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах", – додав Рябошапка.

Що відомо про справу Гладковського

17 жовтня його затримало НАБУ. Сталося це після того, як він намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили.



У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Колишній посадовець навіть оголосив голодування на знак протесту.

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковського затримали у справі щодо закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ. Ці машини у підсумку перебрендовували на автомобілі "Богдан", а стало таке можливим завдяки так званій "збірці з допомогою викрутки". Цікавим є і те, що усі роботи проводили на підприємствах, пов'язаних з Гладковським і Порошенком.



18 жовтня детективи НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Зауважимо, що Гладковський – кінцевий власник "Богдану", у 2009 році він цю компанію купив у Порошенка.

19 жовтня Вищий Антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід – тримання під вартою терміном до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень.

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У яких гучних справах фігурує Гладковський

Він і його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, оборудка з розкраданнями полягала в тому, що через фірми-прокладки (одна з фірм – завод "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку) поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

НАБУ відкрило проти нього справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.

НАЗК виявило у нього незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

Що відомо про справу Пашинського

31 грудня 2016 року між екснардепом і В’чеславом Хімікусом виник конфлікт. Пашинський переконує, що він та його дружина, яка була за кермом автомобіля, потрапили в аварійну ситуацію, яка переросла у суперечку з водієм і пасажиром іншого автомобіля. У підсумку у бік його дружини пролунали образ. Тому Пашинський начебто попросив вибачитись і здійснив постріл у повітря, але В'ячеслав Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Потім Пашинський вистрілив нападнику в ногу.

Натомість Хімікус каже, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також він стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в нього.

У ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність, а потім взагалі закрили цю справу. Вже на початку жовтня 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському за справою про стрілянину в Хімікуса.

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7 жовтня Печерський райсуд обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці (до 4 грудня) без права внесення застави. Згодом його захисник Андрій Федур подав апеляцію, але Апеляційний адміністративний суд Києва залишив рішення Печерського райсуду чинним.