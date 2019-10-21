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      Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка

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      Олег Гладковский и Сергей Пашинский
      Олег Гладковский и Сергей Пашинский / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что подозрение, которое объявили бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским. Последний будет находиться под стражей как минимум до 4 декабря.

      Как отметил Рябошапка в эфире телеканала ICTV, в течение недели 14-20 октября Генпрокуратура зарегистрировала три производства, которые могут быть связаны с Пашинским. Говорится об экономических делах и делах о злоупотреблении властью.

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      Более того, даже подозрение, связанное с Гладковскти, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому,
      отметил глава ГПУ.

      О том, что Пашинский связан с "Укроборонпромом", но его обвиняют по совершенно другим делом, генпрокурор подчеркнул, что здесь вопрос заключается в том, "насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

      "Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", – добавил Рябошапка.

      Что известно о деле Гладковского

      17 октября его задержало НАБУ. Произошло это после того, как он пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.

      По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, Гладковского задержали по делу о закупке для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ. Эти машины в итоге перебрендировали в автомобили "Богдан", а стало такое возможным благодаря так называемой "сборке с помощью отвертки". Интересно и то, что все работы проводили на предприятиях, связанных с Гладковским и Порошенко.

      18 октября детективы НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларировании недостоверной информации. В специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Заметим, что Гладковский – конечный владелец "Богдана", в 2009 году он эту компанию купил у Порошенко.

      19 октября Высший Антикоррупционный суд избрал Гладковскому меру пресечения – содержание под стражей сроком до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен.

       Обратите внимание! В каких преступлениях подозревают Гладковского: заявление Рябошапки

      В каких громких делах фигурирует Гладковский

      • Он и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – не менее 250 миллионов гривен. По данным журналистов, схема с хищениями заключалась в том, что через фирмы-прокладки (одна из фирм – завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежал Порошенко) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
      • НАБУ открыло против него дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.
      • НАПК выявило у него незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковский не указал информацию об автомобиле, который принадлежит его сыну. Поэтому НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

      Что известно о деле Пашинского

      31 декабря 2016 года между экс-нардепом и Вьчеславом Химикусом возник конфликт. Пашинский утверждает, что он и его жена, которая была за рулем автомобиля, попали в аварийную ситуацию, которая переросла в ссору с водителем и пассажиром другого автомобиля. В итоге в сторону его жены прозвучали оскорбления. Поэтому Пашинский будто бы попросил извиниться и выстрелил в воздух, но Вячеслав Химикус ударил его бутылкой по голове. Затем Пашинский выстрелил нападавшему в ногу.

      В то же время Химикус говорит, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также он утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в него.

      В ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность, а потом вообще закрыли это дело. Уже в начале октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Химикуса.

       Интересно! Как дело Пашинского может повлиять на президентство Зеленского

      7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога. Впоследствии его защитник Андрей Федур подал апелляцию, но Апелляционный административный суд Киева оставил решение Печерского райсуда в силе.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Пашинский Олег Гладковский Коррупция Руслан Рябошапка ГПУ
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