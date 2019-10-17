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      Затриманий Гладковський оголосив голодування

      1991 Читать новость на русском
      Гладковський оголосив голодування
      Гладковський оголосив голодування / bzns.media

      Затриманий ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський оголосив голодування на знак протесту проти "свавілля правоохоронних органів".

      Про голодування Гладковського повідомила пресслужба корпорації "Богдан", у якій експосадовець є президентом.

      Читайте також: Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо

      За словами Гладковського, у нього ніколи не було жодних обмежень на виїзд за кордон. Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій він теж не отримував.

      Я весь час співпрацював із детективами НАБУ, надаючи свідчення та необхідні пояснення,
      – запевнив Гладковський.

      "За останні пів року, відколи я повернувся до корпорації "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", – сказав Гладковський.

      Своє затримання 17 жовтня він назвав "брудним піаром" та "політично вмотивованим незаконним переслідуванням, яке не має нічого іншого на меті, аніж створення картинки для ТБ".

      Гладковського затримало НАБУ: що про це відомо?

      НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Експосадовець РНБО планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". Зауважимо, що Гладковський – фігурант резонансного розслідування про корупцію та розкрадання в оборонному секторі України. В НАБУ Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем (покарання – від 3 до 6 років ув’язнення).

      У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

      За даними журналіста, екснардепа Сергія Лещенка, Гладковського затримали у справі щодо закупівлі автомобілів МАЗ для потреб оборонної сфери. Ці машини насправді перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

      Постачання такої техніки відбувалося для потреб оборони без проведення тендеру та за наявності явного конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського та п'ятого президента Петра Порошенка, наголосив Лещенко. До речі, до 2009 року корпорація "Богдан" належала Порошенку, але він продав її саме Гладковському (тоді останній мав прізвище Свинарчук).

      У яких ще справах фігурує Гладковський?

      • Олег Гладковський та його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, оборудка з розкраданнями полягала в тому, що через фірми-прокладки (одна з фірм – завод "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку) поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.
      • НАБУ також відкрило проти Гладковського справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.
      • А ще НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Олег Гладковський Кримінальні новини НАБУ Корупційні схеми в Укроборонпромі Транспорт Укроборонпром РНБО Розслідування Голодомор
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