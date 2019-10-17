Затриманий Гладковський оголосив голодування

Затриманий ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський оголосив голодування на знак протесту проти "свавілля правоохоронних органів".

Про голодування Гладковського повідомила пресслужба корпорації "Богдан", у якій експосадовець є президентом.

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За словами Гладковського, у нього ніколи не було жодних обмежень на виїзд за кордон. Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій він теж не отримував.

Я весь час співпрацював із детективами НАБУ, надаючи свідчення та необхідні пояснення,

– запевнив Гладковський.

"За останні пів року, відколи я повернувся до корпорації "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", – сказав Гладковський.

Своє затримання 17 жовтня він назвав "брудним піаром" та "політично вмотивованим незаконним переслідуванням, яке не має нічого іншого на меті, аніж створення картинки для ТБ".

Гладковського затримало НАБУ: що про це відомо?

НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Експосадовець РНБО планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". Зауважимо, що Гладковський – фігурант резонансного розслідування про корупцію та розкрадання в оборонному секторі України. В НАБУ Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем (покарання – від 3 до 6 років ув’язнення).

У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

За даними журналіста, екснардепа Сергія Лещенка, Гладковського затримали у справі щодо закупівлі автомобілів МАЗ для потреб оборонної сфери. Ці машини насправді перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

Постачання такої техніки відбувалося для потреб оборони без проведення тендеру та за наявності явного конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського та п'ятого президента Петра Порошенка, наголосив Лещенко. До речі, до 2009 року корпорація "Богдан" належала Порошенку, але він продав її саме Гладковському (тоді останній мав прізвище Свинарчук).

У яких ще справах фігурує Гладковський?