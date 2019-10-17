Задержанный Гладковский объявил голодовку

Задержанный экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку в знак протеста против "произвола правоохранительных органов".

О голодовке Гладковского сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", в которой экс-чиновник является президентом.

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По словам Гладковского, у него никогда не было никаких ограничений на выезд за границу. Повесток с вызовами на допрос или проведение следственных действий он тоже не получал.

Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые объяснения,

– заверил Гладковский.

"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – сказал Гладковский.

Свое задержание 17 октября он назвал "грязным пиаром" и "политически мотивированным незаконным преследованием, которое не имеет ничего другого целью, чем создание картинки для ТВ".

Гладковского задержало НАБУ: что об этом известно?

НАБУ задержало Гладковского 17 октября, когда он пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". Заметим, что Гладковский – фигурант резонансного расследования о коррупции и хищении в оборонном секторе Украины.В НАБУ Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением (наказание - от 3 до 6 лет заключения).

В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.

По данным журналиста, экснардепа Сергея Лещенко, Гладковского задержали по делу о закупке автомобилей МАЗ для нужд оборонной сферы. Эти машины на самом деле перебрендировали на автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

Поставка такой техники происходила для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и пятого президента Петра Порошенко, отметил Лещенко. Кстати, до 2009 года корпорация "Богдан" принадлежала Порошенко, но он продал ее именно Гладковскому (тогда последний носил фамилию Свинарчук).

В каких еще делах фигурирует Гладковский?