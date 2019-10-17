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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Задержанный Гладковский объявил голодовку

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      Гладковский объявил голодовку
      Гладковский объявил голодовку / bzns.media

      Задержанный экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку в знак протеста против "произвола правоохранительных органов".

      О голодовке Гладковского сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", в которой экс-чиновник является президентом.

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      По словам Гладковского, у него никогда не было никаких ограничений на выезд за границу. Повесток с вызовами на допрос или проведение следственных действий он тоже не получал.

      Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые объяснения,
      – заверил Гладковский.

      "За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – сказал Гладковский.

      Свое задержание 17 октября он назвал "грязным пиаром" и "политически мотивированным незаконным преследованием, которое не имеет ничего другого целью, чем создание картинки для ТВ".

      Гладковского задержало НАБУ: что об этом известно?

      НАБУ задержало Гладковского 17 октября, когда он пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". Заметим, что Гладковский – фигурант резонансного расследования о коррупции и хищении в оборонном секторе Украины.В НАБУ Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением (наказание - от 3 до 6 лет заключения).

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.

      По данным журналиста, экснардепа Сергея Лещенко, Гладковского задержали по делу о закупке автомобилей МАЗ для нужд оборонной сферы. Эти машины на самом деле перебрендировали на автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

      Поставка такой техники происходила для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и пятого президента Петра Порошенко, отметил Лещенко. Кстати, до 2009 года корпорация "Богдан" принадлежала Порошенко, но он продал ее именно Гладковскому (тогда последний носил фамилию Свинарчук).

      В каких еще делах фигурирует Гладковский?

      • Олег Гладковский и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений - не менее 250 миллионов гривен. По данным журналистов, сделка с хищениями заключалась в том, что через фирмы-прокладки (одна из фирм - завод "Кузница на Рыбацком", который принадлежал Порошенко) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
      • НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.
      • А еще НАЗК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковский не указал информацию об авто, которое принадлежит его сыну. Поэтому НАЗК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости НАБУ Коррупционные схемы в Укроборонпроме Транспорт Голодомор Расследования СНБО Укроборонпром Олег Гладковский
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