У списку є відомі прізвища, – Рябошапка про нові розслідування корупції в "Укроборонпромі"

Генпрокуратура розпочала нові розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі". Фігурантами справ є відомі чиновники та політики, які були причетні до управління у сфері національної безпеки і оборони.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Апострофу" розповів, що нові епізоди щодо російської контрабанди "Укробонпрому" постійно з'являються у ГПУ.

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"Загалом в оборонній сфері розслідується багато проваджень і нові епізоди, умовно кажучи, з’являються ледь не щодня. Цього тижня ми зареєстрували декілька нових проваджень, на наступному тижні, знову ж таки, щонайменше два чи три епізоди зареєструємо і розпочнемо розслідування", – сказав він.

Генпрокурор відмовився називати конкретні прізвища фігурантів цих справ. Але серед них - доволі відомі люди.

Це чиновники та політики, які були причетні до управління у сфері національної безпеки і оборони,

– сказав Рябошапка.

Також він прокоментував розслідування щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Саме він є одним з головних фігурантів у справі розкрадань в оборонці.

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Глава ГПУ переконує, що у справі Гладковського – достатньо доказів і суд може оголосити йому вирок.

"Це провадження може бути скероване до суду достатньо швидко, і судовий результат я оцінюю позитивно. Позитивно в тому сенсі, що докази та робота слідства дають можливість сподіватись на обвинувальний вирок" – підсумував Рябошапка.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в "Укроборонпромі". Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.



За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером п'ятого президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і ексглава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Що відомо про справу проти Гладковського?

Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

зловживання владою;

декларування недостовірної інформації.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.