В списке есть известные фамилии, – Рябошапка о новых расследованиях коррупции в "Укроборонпроме"

Генпрокуратура начала новые расследования коррупционных схем в "Укроборонпроме". Фигурантами дел являются известные чиновники и политики, которые были причастны к управлению в сфере национальной безопасности и обороны.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Апостроф" рассказал, что новые эпизоды по русскому контрабанды "Укробонпрому" постоянно появляются в ГПУ.

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"В целом в оборонной сфере расследуется много производств и новые эпизоды, условно говоря, появляются чуть ли не каждый день. На этой неделе мы зарегистрировали несколько новых производств, на следующей неделе, опять же, по меньшей мере два или три эпизода зарегистрируем и начнем расследование", – сказал он.

Генпрокурор отказался называть конкретные фамилии фигурантов этих дел. Но среди них – довольно известные люди.

Это чиновники и политики, которые были причастны к управлению в сфере национальной безопасности и обороны,

– сказал Рябошапка.

Также он прокомментировал расследование в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Именно он является одним из главных фигурантов по делу хищений в оборонке.

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Глава ГПУ утверждает, что по делу Гладковского – достаточно доказательств и суд может объявить ему приговор.

"Это производство может быть направлено в суд достаточно быстро, и судебный результат я оцениваю положительно. Положительно в том смысле, что доказательства и работа следствия дают возможность надеяться на обвинительный приговор", – подытожил Рябошапка.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

В феврале 2019 года расследователи с проекту Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на тот момент первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схеме в "Укроборонпроме". Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.



По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным схемам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко), экс-глава "Укрспецэкпорта" и экс-глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Что известно о деле против Гладковского?

Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Он планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился по поводу своего задержания и объявил голодовку.

18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:

злоупотребления властью;

декларирования недостоверной информации.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысяч 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.